أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انه لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بالرابط الالكتروني المتداول ، و الذي يزعم جمع بيانات الطلاب و المعلمين استعدادا لتوزيع كمبيوتر محمول مجاني على جميع الطلاب و المعلمين في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ان هذا الرابط الذي يجمع بيانات الناس ما هو الا استمرار لمحاولات الكذب و التضليل.
ونفى الوزير ما قيل بشأن ما اثير حول توزيع اجهزة الكمبيوتر المحمول على الطلاب والمعلمين قبل 31 اكتوبر 2020.
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التعليقات على وزير التعليم يوضح حقيقة توزيع أجهزة كمبيوتر محمول على المعلمين والطلاب
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