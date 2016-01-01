تنسيق الجامعات 2020.. كلية البنات جامعة عين شمس توضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس بيان الحد الأدني لكلية البنات جامعة عين شمس المرحلة الأولي والثانية، مشيرة إلى بدء التحويلات وتقليل الإغتراب من اليوم السبت وحتي يوم الأربعاء علي الموقع الرسمي للتنسيق. https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx



وأضافت الكلية أنموعد بدء التقديم بالكلية لم تحدد بعد لحين استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد نهاية التحويلات.



وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

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وأكدت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلى دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد.اعلنت كلية البنات جامعة عين شمس بيان الحد الأدني لكلية البنات جامعة عين شمس المرحلة الأولي والثانية، مشيرة إلى بدء التحويلات وتقليل الإغتراب من اليوم السبت وحتي يوم الأربعاء علي الموقع الرسمي للتنسيق. https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspxوأضافت الكلية ان مواعيد بدء التقديم بالكلية لم تحدد بعد لحين استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد نهاية التحويلات.وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".وأكدت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلى دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد.