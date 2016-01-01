قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، ان تنسيق الكلية للعام الدراسي الجديد المرحلة الثانية 89,6% علمي علوم " مجموع 367,5" أما عن علمي رياضة 81,5% "334,5".
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، إنه لا توجد أماكن متاحة في كلية الزراعة لطلبة المرحلة الثالثة، مشيرا إلى بدء التحويلات وتقليل الاغتراب من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء على الموقع الرسمي.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن موعد بدء التقديم بالكلية لم يحدد بعد لحين استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد نهاية التحويلات.
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التعليقات على تنسيق الجامعات 2020..عميد زراعة عين شمس يوضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية
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