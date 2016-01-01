تنسيق الجامعات 2020..عميد زراعة عين شمس يوضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية

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قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، ان تنسيق الكلية للعام الدراسي الجديد المرحلة الثانية 89,6% علمي علوم " مجموع 367,5" أما عن علمي رياضة 81,5% "334,5".



وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، إنه لا توجد أماكن متاحة في كلية الزراعة لطلبة المرحلة الثالثة، مشيرا إلى بدء التحويلات وتقليل الاغتراب من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء على الموقع الرسمي.



وأكد الدكتور أحمد جلال أن موعد بدء التقديم بالكلية لم يحدد بعد لحين استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد نهاية التحويلات.

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اقرأ أيضا:أستاذ صحافة بكلية الإعلام: نستخدم برامج التحقق من صدق الأخبار لتدريب الطلاب على التفرقة بين الشائعات و"الفبركة"واستقبلت معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس، اليوم السبت، ١٩٤٧ طالبًا وأسرهم؛ وذلك لتقليل الاغتراب، وفق الشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.