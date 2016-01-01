لطلاب الثانوية العامة| بدء تسجيل رغبات التشعيب لمرشحي الالتحاق بكلية التربية



كلية تربية جامعة عين شمس كلية تربية جامعة عين شمس

أعلنت كلية تربية جامعة عين شمس عن بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات التشعيب الداخلي لطلاب الثانوية العامة المرشحين للالتحاق بكلية التربية جامعة عين شمس.



وأوضحت الكلية يجب علي الطلاب عند تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية عين شمس على الطالب قراءة الشروط جيدًا، ثم الضغط على رابط الاستمارة الالكترونية التي تنطبق عليها خطاب ترشيح الثانوية العامة منوه عن اخر موعد لتسجيل الرغبات هو 18 / 9 / 2020 في تمام الحادية عشر مساء.



ووضعت الكلية عدة شروط لملء الاستمارة الالكترونية:

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1_ يجب علي الطالب ان يكون لديه G-mail حتى يتمكن من ملء هذه الاستمارة الالكترونية، وفي حالة عدم امتلاك الطالب ل G-mail يقوم بإنشائه من خلال Google2_ يرجي ملء البيانات المطلوبة بهذه الاستمارة بكل دقة، ومراجعتها جيدا قبل الارسال3_ بعد ارسال هذه الاستمارة سوف يصلك على الايميل الذي قمت بالتسجيل من خلاله رسالة توضح تفاصيل استجابتك (يرجي الاحتفاظ بهذه الرسالة كتوثيق لترتيب رغباتك)4_ مسموح للطالب التعديل في استجابته خلال فترة عمل الاستمارة الالكترونية، ولا يسمح بذلك بعد غلق الاستمارة الالكترونية5_ للتعديل في رغباتك، اضغط على Edit Response الموجودة داخل الرسالة المستلمة.1. استمارة تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية عين شمس (الثانوية العامة – الأدبية)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE6kcIs5qBolk-CdwBFSkOjOeqQuTlt0wR0R4bsXlzpR1jRA/viewform?usp=sf_link2. استمارة تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية عين شمس (الثانوية العامة – علمي علوم)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYJfLMnBaazfehPpeC1nPvoorU6pA89JVDEAr4L5zUyMGrxQ/viewform?usp=sf_link3. استمارة تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية عين شمس (الثانوية العامة – علمي رياضه)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSqsN0i1icToZyVERDaXK_YSd3r-w4T-kjRAJfw9bvtXmERQ/viewform?usp=sf_link4.استمارة تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس (الثانوية العامة – الادبية)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxdTNBUc6rEPlNt9YQKpB7B_UFzcdsvEm9jEzdgL5CUzkj9w/viewform?usp=sf_link5.استمارة تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس (الثانوية العامة – علمي علوم)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD2A-OxM7j60zHFEWkCAcdlFHIrCX0ruvUP5LgE9o8zSBE3Q/viewform?usp=sf_link6_ استمارة تحديد رغبات التشعيب الداخلي للطلاب المرشحين لكلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس (الثانوية العامة – علمي رياضه)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffWlIKwpA-ezvdK44QSGQJhA2RGNqycmI1YzVIJGCApEduIg/viewform?usp=sf_link