شاهد.. بأسهل الخطوات.. طريقة عمل عجة البطاطس

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طريقة عمل عجة البطاطس

تعد عجة بطاطس من الأطباق المفضلة لدي الكثيرون وتحرص بعض ربات المنزل على تقديمها لأفراد أسرتها على مائدة الطعام.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل عجة البطاطس بأسهل الخطوات.

مقادير عجة بطاطس
بواقى صينية بطاطس
بيض
سمنة
زيت
ثوم
بصل
بقدونس
نصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كركم
طماطم
شطة ناعمة
ملح
فلفل أسود
ثوم

طريقة تحضير عجة بطاطس
-تهرس جميع المكونات في الكبة
-توضع في صينية بايركس
-تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

المصدر: elbalad

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