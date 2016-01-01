تعرف على أقوى دواء لـ حب الشباب.. ومحاذير استخدامه

يبحث كثيرون عن أقوى دواء لمشكلة حب الشباب التي يواجهها أصحاب البشرة الدهنية، وهي مشكلة تواجه الشباب والفتيات في مرحلة المراهقة ويمكن بعض لبعض العلاجات غير المكلفة أن تقضي على هذه المشكلة نهائيا، وفيما يلي سنقوم بذكر أقوى دواء لحب الشباب.
ومن أقوى الأدوية لحب الشباب كبسولات الايزوتريتنون، ولكن يمكن لهذا الدواء أن يكون له آثار جانبية خطيرة، لذلك يجب استخدامه بوصفة طبية والإشراف عليه من قبل طبيب متخصص.
وتُعرف كبسولات الايزوتريتنون أيضًا بالأسماء التجارية Roaccutane وRizuderm، وتبدأ كبسولات الايزوتريتنون في العمل بعد أسبوع إلى 10 أيام؛ كما أنها تعمل بشكل جيد للغاية كأحد أقوى دواء لحب الشباب، وهي فعالة في علاج 4 من كل 5 أشخاص يعانون من حب الشباب.
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