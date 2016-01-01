5 فوائد مذهلة لـ الشاي الأزرق



الشاي الأزرق الشاي الأزرق

قال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية أن الكثيرين أصبحوا على دراية كبيرة في التعامل مع الكثير من الأعشاب، وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل دون إفراط أو ضرر، مثل الشاي الأحمر والأخضر، لكن مازالت الغالبية العظمى لا تعرف كثيرا عن الشاي الأزرق، المستخدم في دول شرق آسيا والشام منذ زمن بعيد، في كثير من الوصفات العلاجية وفي المطبخ لإضافة النكهة المميزة للعديد من الوصفات، موضحا أن يستخرج من زهرة فراشة البازلاء.



فوائد الشاي الأزرق المختلفة

وأضاف الدكتور محمد حلمي أن فوائد الشي الأزرق المتعددة ترجع لكونه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية، وكذلك الفيتامينات والمعادن المهمة جدا للحفاظ على صحة ونضارة الشعر والبشرة، خاصة مع تقدم العمر، كما أنه يحتوي على الاستيل كولين الذي يقل انتاجه داخل الجسم، وينعدم تماما مع تقدم العمر، ويؤثر ذلك بشكل كبير على الناقلات العصبية، وصحة الدماغ والتركيز والمخ والجهاز العصبي بصفة عامة، كما أن له دور كبير في عملية استرخاء الجسم.



ماذا يفعله كوب واحد من الشاي الأزرق يوميا

ينصح الدكتور محمد حلمي بتناول كوب واحد من الشاي الأزرق يوميا بانتظام، وهو ما من شأنه أن يحدث فارقا كبيرا في صحة الشخص على مستوى جميع أجهزة الجسم كالتالي:

تحسين الحالة المزاجية والاسترخاء والتخلص من الضغوط العصبية.

تحسين الذاكرة والتركيز وحالة الدماغ خاصة مع تقدم العمر.

مقاومة الشوارد الحرة وتلف الخلايا بفعل مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي مقاومة أعراض الشيخوخة والسرطانات.

تحسين الحركة الدودية للأمعاء والحد من أعراض الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

تحسين عملية التمثيل الغذائي ورفع معدل الحرق، فهو اختيار جيد جدا مع اي نظام غذائي

يحسن نسبة السكر في الدم

يقلل امتصاص الجسم للدهون المشبعة، وبالتالي يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يحافظ على صحة ورطوبة ونضارة الشعر والبشرة ويقاوم تأثير ظهور علامات السن عليهما.

ينقي الجسم من السموم.

يحافظ على صحة العينين.

