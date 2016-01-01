هولاء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر



الزهايمر الزهايمر

توصل بحث جديد إلى أن مدمني الخمر يمكن أن يضاعفوا بخطر الإصابة بالخرف ويفقدون الوعي ويكونوا عرضه للإصابة بالزهايمر.



ووفقا لموقع healthline، يقول الخبراء إن هناك آثار طويلة الأمد لا رجعة فيها للتعرض للكحول على المدى الطويل، ويعتبر الإفراط في شرب الكحوليات هو تعاطي ثمانية مشروبات أو أكثر في الأسبوع للنساء أو أكثر من 14 مرة في الأسبوع للرجال.



حلل الباحثون تشخيص الخرف لأكثر من 130 ألف شخص في أوروبا أبلغوا عن عاداتهم في الشرب قبل 14 عامًا ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن فقدان الوعي بعد الشرب لديهم ضعف خطر الإصابة بالخرف.

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كانت المخاطر هي نفسها حتى لو كانوا يشربون بشكل معتدل أي حوالي نصف لتر من البيرة أو كأس من النبيذ يوميًا، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق، يعد مرض الزهايمر أحد أهم 10 أسباب للوفاة في الولايات المتحدة.