هولاء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

آخر الأخبارالصحة والجمال › هولاء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

صورة الخبر: الزهايمر
الزهايمر

توصل بحث جديد إلى أن مدمني الخمر يمكن أن يضاعفوا بخطر الإصابة بالخرف ويفقدون الوعي ويكونوا عرضه للإصابة بالزهايمر.

ووفقا لموقع healthline، يقول الخبراء إن هناك آثار طويلة الأمد لا رجعة فيها للتعرض للكحول على المدى الطويل، ويعتبر الإفراط في شرب الكحوليات هو تعاطي ثمانية مشروبات أو أكثر في الأسبوع للنساء أو أكثر من 14 مرة في الأسبوع للرجال.

حلل الباحثون تشخيص الخرف لأكثر من 130 ألف شخص في أوروبا أبلغوا عن عاداتهم في الشرب قبل 14 عامًا ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن فقدان الوعي بعد الشرب لديهم ضعف خطر الإصابة بالخرف.

كانت المخاطر هي نفسها حتى لو كانوا يشربون بشكل معتدل أي حوالي نصف لتر من البيرة أو كأس من النبيذ يوميًا، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق، يعد مرض الزهايمر أحد أهم 10 أسباب للوفاة في الولايات المتحدة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هولاء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23604

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager