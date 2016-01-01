من غير دهون.. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في الفرن

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بطاطس فريسكاس

تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وهى طريقة سهلة وسريعة.

وإليكم طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

بطاطس فريسكاس في الفرن

مقادير عمل بطاطس فريسكاس في الفرن

بطاطس
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف ملعقه فلفل احمر
ملعقة كركم
معلقه ملح

طريقة عمل بطاطس فريسكاس في الفرن

- قومي بغسل البطاطس جيدا وتقشيرها وتقطعها.
- اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والكركم والفلفل والملح معا.
- ضعي البطاطس في الخليط وقلبيها واتركيها لمدة نصف ساعة.
- قومي بوضع ورق زبدة في صينية وضعي البطاطس وادخليها الفرن.

المصدر: elbalad

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