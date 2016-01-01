لا تتعدى الـ5 جنيهات.. وصفة لتنعيم الشعر كالحرير



وصفة لتنعيم الشعر كالحرير وصفة لتنعيم الشعر كالحرير

هناك وصفة منزلية لفرد الشعر، سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة فمكوناتها متوفرة وموجودة بكل مكان واليكم وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة.



ويعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الانوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك وبنعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.



وسنقدم لكي العديد من الوصفات التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر بدون الحاجه إلى الكريتين والبروتين واليكي وصفة منزلية لفرد الشعر .

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وصفة لتنعيم الشعر كالحريرتعاني النساء من تجاعيد الشعر ومشاكل اخرى متعلقة بالنعومة لذلك يجب عليكم تطبيق وصفات تنعيم الشعر في المنزل ليصبح كالحرير.بذور الكمون وزيت الجرجير وصفة لتنعيم الشعر كالحريرملعقة بذور الكمونزيت جرجيرعصير الجزرطريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر كالحرير- فى وعاء تمزج المكونات على الشعر، مع تدليك الشعر لمدة 5 دقائق ثم ترك المزيج على الشعر لمدة ساعة.- اغسليه جيدًا بشامبو لطيف واتركيه يجف في الهواء وكررها مرتين بالاسبوع.