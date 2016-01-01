طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة



طرق خلع الضرس طرق خلع الضرس

خلع الضرس من أكثر الأشياء ألم، والتى يعاني منها الكثير من الأشخاص وتتسبب في العديد من مشاكل الفم، كما أنه يمكن خلع الضرس بالعديد من الطرق، ولكنها تزيد من مخاطر الأسنان المستقبلية والمشكلات الصحية العامة ، بما في ذلك أمراض اللثة وتسوس الأسنان وحتى أمراض القلب.



- طريقة خلع الضرس في المنزل

اقطع خيطًا طوله حوالي قدم ونصف.

اربط أحد طرفي السن الذي تريد خلعه.

اربط الطرف الآخر بالمقبض الداخلي للباب المفتوح.

قف بعيدًا بمسافة كافية عن الباب، وارجع خطوات بسيطة وسوف يخرج الضرس



امضغ الطعام الصلب

اجعل طفلك يمضغ الأطعمة الصلبة مثل الجزر والكمثرى والتفاح لجعل عملية فك الأسنان بأكملها سريعة وغير مؤلمة، على الرغم من ذلك ، حاول أن تجعلهم يأكلون شيئًا ليس مقرمشًا جدًا حتى لا تكسر الأسنان السليمة.

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- طريقة خلع الضرس المدفونيعاني الكثير من الأشخاص بسبب الضرس المدفون، والذى يتضمن ذلك تقشير اللثة وإزالة بعض العظام للسماح بالوصول إلى الجذر.عادةً ما يؤدي الضغط ببساطة بجانب الجذر إلى إجباره على الظهور على السطح ، وهذا ما يسمى "الارتفاع" وسيؤدي إلى الحد الأدنى من الألم أو التورم بعد الاستخراج.ويجب أن تتوقع بعض الألم والتورم وستحتاج إلى مسكنات للألم لعدة أيام، قد تحتاج أيضًا إلى مضادات حيوية وسيتم وصفها.يجب أن يكون الألم والتورم في ذروتهما في صباح اليوم التالي ويجب أن يختفي خلال 7 إلى 10 أيام.كما يجب شطف فمك بالماء الدافئ المالح بعد الوجبات وغسول الفم كورسوديل صباحا ومساء لمدة 10 أيام سوف يساعد.- طريقة خلع ضرس العقلسيخدر الجراح فمك ويعطيك أيضًا أدوية من خلال وريد في ذراعك لتجعلك تشعر بالنعاس، قد تنام أثناء العملية بأكملها، وقد يضطر طبيبك إلى قطع اللثة أو العظام لإخراج الأسنان، إذا كان الأمر كذلك ، فسيخيط الجروح حتى تلتئم بسرعة، عادة ما تذوب هذه الغرز بعد بضعة أيام، قد يقوم أيضًا بوضع ضمادات شاش في فمك لامتصاص بعض الدم .ومن المحتمل أن يكون لديك تورم وانزعاج خفيف لمدة 3 أيام تقريبًا بعد الجراحة، قد يحتاج فمك إلى بضعة أسابيع للشفاء التام، ولذلك اتبع تعليمات طبيبك للتعافي بشكل أسرع.- طريقة خلع الضرس الملتهبشطف المياه المالحةيعد شطف فمك بـ الماء المالح خيارًا سهلًا وبأسعار معقولة للتخفيف المؤقت للأسنان الخاملة، يمكن أن يعزز أيضًا التئام الجروح وصحة اللثة، وهذه خطوة هامة قبل خلع الضرس الملتهبلاستخدام هذا العلاج:اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام العادي مع نصف كوب من ماء الصنبور الدافئ.اشطف فمك بالماء المالح. حاول أن تمضمض به داخل فمك لمدة دقيقتين على الأقل.ابصق الماء للخارج.كرر ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم.الضغط الباردضع مكعبات الثلج في منشفة جافة.ضع الكمادة على جلدك بالقرب من المنطقة المصابة.يمكن استخدام الضغط لمدة 15 دقيقة.قد يتكرر هذا عدة مرات في اليوم.ثم قم بعملية خلع الضرس.- هل يؤلم خلع الدرسالمعاناة من صدمة الوجه هي السبب الرئيسي لكسر أو خلع الفك، ويمتد عظم الفك من ذقنك إلى خلف أذنك مما يسبب ألم شديد، والأنواع الشائعة من الإصابات التي يمكن أن تسبب كسورًا أو خلعًا في عظم الفم.ويعتبر الألم والتورم والنزيف من الأعراض الفورية لكسر الفك، ويمكن أن ينتفخ وجهك بالكامل ، مما يجعل فكك مؤلمًا وصلبًا، يمكن أن يحدث نزيف من الفم ، مما يسبب صعوبات في التنفس لدى بعض الأشخاص، ويمكن أن يؤدي تدفق الدم إلى سد المسالك الهوائية، وقد تشعر بألم شديد عند المضغ أو التحدث، وإذا كان لديك كسر حاد في الفك ، فقد تواجه قدرة محدودة على تحريك فكك أو تكون غير قادر على تحريك فكك على الإطلاق.- أحدث طرق خلع الضرسخلع الأسنان البسيطيتضمن خلع الأسنان البسيط إزالة الأسنان الظاهرة في الفم، وغالبًا ما يقوم أطباء الأسنان العامون بهذا الإجراء في عياداتهم السنية ، باستخدام مخدر موضعي لتخدير المنطقة وتقليل الألم الذي يعاني منه المريض.هناك حاجة إلى أدوات لرفع السن المصاب وإمساك الجزء المرئي ، مثل المصعد وملقط الأسنان. يستخدم المصعد لفك السن والملاقط للإمساك بالسن من أجل قلعه.خلع الأسنان الجراحييتضمن قلع الأسنان الجراحي إزالة الأسنان التي يصعب الوصول إليها داخل الفم، قد يكون هذا بسبب أنها لم تنفجر من خلال اللثة بالكامل أو تم كسرها تحت خط اللثة.في هذه الحالة ، من الضروري عمل شق في النسيج الضام المحيط بالسن للوصول إليه للخلع، على سبيل المثال ، قد تكون الأنسجة الرخوة التي تغطي السن مرتفعة ، أو قد تكون هناك حاجة إلى حفر أو ثقب عظمي لإزالة بعض عظم الفك القريب أثناء إجراء الخلع.اقرأ ايضًا | ابتسامة هوليود.. فوائد ملح الليمون لتبييض الأسنان- كيفية خلع الأسنان للاطفال في المنزلخلع الأسنان عند الأطفال شائع وبسيط بشكل عام، ويمكنك خلع أسنان الأطفال بكل سهولة في المنزل عن طريق وضع خيط بسيط، وشد الضرس بشكل سريع، أو مضغ بعض الطعام الصلب للتخلص من الأسنان بشكل سريع، ولكن وجود طبيب أسنان للأطفال مسؤول عن الإجراء يمنح العديد من الآباء راحة البال، كما يتلقى أطباء أسنان الأطفال تدريبًا إضافيًا في تطوير الفم.