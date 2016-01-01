وائل جمعة يوضّح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب مدير الكرة

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صورة الخبر: وائل جمعة
وائل جمعة

نفى وائل جمعة قائد الأهلي الأسبق، تلقيه عرضا من القلعة الحمراء لشغل منصب مدير الكرة الموسم المقبل.

الأهلي
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي عرض على جمعة تولي منصب مدير الكرة خلفا لـ سيد عبد الحفيظ.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "لم يحدث أن تفاوض معي الأهلي بهذا الشأن".

وأضاف: "أتمنى التوفيق والنجاح للأهلي دائما وأبدا".

وكان وائل جمعة قد تولى منصب مدير الكرة في الأهلي خلال ولاية المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

المصدر: filgoal

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