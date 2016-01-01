"هاتريك" صلاح يقود ليفربول للفوز في مستهل حملة الدفاع عن لقب "البريميرليغ" (فيديو)



صلاح يقود ليفربول للفوز صلاح يقود ليفربول للفوز

افتتح حامل اللقب ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز شاق على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.



وتألق المصري محمد صلاح نجم "الريدز" بإحرازه ثلاثة أهداف (اثنين منها من ركلتي جزاء) في الدقائق 4 و33 و87، فيما سجل زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الرابع في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.



في المقابل، سجل ثلاثية الضيوف كل من جاك هاريسون وباتريك بامفورد والبولندي ماتيوس كليتش في الدقائق 12 و30 و66 على التوالي.

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وحقق صلاح رقما تاريخيا في مباراة اليوم، بتسجيله الهدف الأول لفريقه، حيث بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أول أهداف "الريدز" في "البريمرليغ" في 4 مواسم متتالية.وسبق لصلاح أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 2018-2019، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.https://twitter.com/i/status/1304848109063860224