شاهد.. وزارة الداخلية توضح حقيقة فيديو إطلاق النار على عناصرها

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الشرطة بمحافظة سوهاج

أكد مصدر بوزارة الداخلية المصرية، أن فيديو إطلاق النار على الشرطة بمحافظة سوهاج المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود لعام 2017.

وأوضح المصدر، أن "أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " تداول مقطع الفيديو بزعم أنه لمجموعة من الأشخاص بإحدى قرى محافظة سوهاج يطلقون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم".

وأضاف، أن صاحب الفيديو أشار إلى أن إطلاق النار جاء اعتراضا على تنفيذ قوات الشرطة لقرارات إزالة منازل مطلقي النار.

وأشار إلى أن الداخلية باشرت التحقيق وأن المقطع يعود لعام 2017.

https://www.facebook.com/watch/?v=314921463129911&extid=pT1CnrZ7DNQqWyOU

المصدر: الشروق

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