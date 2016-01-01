فوائد الكراوية للمعدة والتخسيس والقولون



فوائد الكراوية فوائد الكراوية

الكراوية من الأعشاب التي يتناولها البعض كمشروب دافئ أو تستخدم في الطبخ كاملة أو مطحونة في الأطباق الحلوة والمالحة ، مثل الخبز والمعجنات، ولكن عند استخدامها طبيًا ، يمكن تحويل الكراوية إلى شاي أو تناولها كمكمل غذائي، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى أن المركبات العطرية المسؤولة عن طعمها المميز قد توفر أيضًا فوائد صحية ، مثل تحسين الهضم.



- فوائد الكراوية للمعدة

يتم استخدام الكراوية لعلاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك عسر الهضم وقرحة المعدة، أظهرت مجموعة من الدراسات البشرية الصغيرة أن زيت الكراوية يريح الأنسجة العضلية الملساء في الجهاز الهضمي ، وبالتالي يخفف من أعراض عسر الهضم مثل الغازات والتشنجات والانتفاخ ، على الرغم من أن الآلية الدقيقة غير معروفة ، قد تكون قدرتها المضادة للميكروبات مسؤولة.



الكراوية تخفف من مشاكل المعدة حيث تحتوي بذورها على كارفون وهو طارد للديدان يستخدم لتدمير الديدان الطفيلية يساعد هذا المكون في قتل الديدان في تلك المعدة التي تسبب الكثير من المشاكل. يساعد الاستهلاك المنتظم لها في قتل تلك الديدان بشكل طبيعي دون أي آثار جانبية.

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ووجدت دراسة أجريت على أنبوب الاختبار أن مستخلص الكراوية يحارب بكتيريا الملوية البوابية ، وهي بكتيريا معروفة بأنها تسبب قرحة المعدة والتهاب الجهاز الهضمي.- فوائد الكراوية للقولونمن المشروبات التي ينصح دائما بها الاطباء مرضي القولون، فتتميز الكراوية بانها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وتساعد في التخلص من الغازات التي تحدث نتيجة تهيج في القولون ، تهدئة التوتر مما يخفف من أعراض القولون، علاج حالات المغص المعوي الذي يكون مصاحبًا لتهيج القولون، تهدئة الأعصاب والمزاج العام للإنسان، وعلاج الآلام الناتجة عن مشاكل القولون.- فوائد الكراوية للتخسيسقد تدعم الكراوية فقدان الوزن وتكوين الجسم، في دراسة استمرت 90 يومًا على 70 امرأة ، فإن أولئك الذين تناولوا 30 مل من محلول زيت الكراوية بنسبة 10٪ يوميًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في الوزن ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ونسبة الدهون في الجسم مقارنة بأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، كما شهدوا انخفاضًا كبيرًا في إجمالي السعرات الحرارية والكربوهيدرات المتناولة ، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.يتوقع العلماء أن هذه التأثيرات قد تكون بسبب التغيرات الإيجابية في بكتيريا الأمعاء التي تؤثر على تنظيم الهرمونات ، وأيض الدهون ، والشهية.- فوائد الكراوية واضرارهاعلى الرغم من فوائد الكراوية التي تتمثل في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي و المعدة و السعال وفائدتها لصحة القلب والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد وكمضاد للتشنجات، إلا أن موقع healthline، أكد أنه تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية، كما أنه نظرًا لعدم كفاية أبحاث السلامة، لا ينبغي أن يستهلكها الأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات، بالإضافة إلى ذلك يجب على أي شخص يعاني من ضعف في الكبد أو المرارة تجنب الكراوية ، حيث تشير بعض الأدلة إلى أنه يمكن أن يمنع إفراغ المرارة.وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الكراوية آمنة بالنسبة لك ، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.- فوائد الكراوية للمرضعمن أشهر فوائد الكراوية أنها تساعد على إدرار اللبن لذلك ينصح دائما بها للنساء بعد الولادة فهي تزيد من تكون اللبن لمن يقمن بالإرضاع و تحسن من جودة و كمية اللبن، كما أن الكراوية تساعد أيضا على علاج الانتفاخات واضطرابات الهضم لدى الطفل و تساعد في التخلص من المغص الذي يعاني منه كل الأطفال الرضع.- فوائد الكراوية للدورة الشهريةتتناول الكثير من السيدات و الفتيات خلال فترة الدورة الشهرية مشروي الكراوية الدافئ أو تتناول بعض النساء زيت الكراوية عن طريق الفم للمساعدة في بدء الدورة الشهرية وتخفيف تقلصات المصاحبة الدورة الشهرية، فالكراوية تساعد على انتظامها و الحد من الألم.- فوائد الكراوية لزيادة الوزنمن مميزات الكراوية انها تعمل على زيادة الشهية عن طريق تسريع عملية الهضم والتخفيف من الإمساك مما يساعد على زيادة الوزن .