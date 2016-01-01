بنكهات مميزة.. طريقة تحضير صلصة البيتزا



طريقة تحضير صلصة البيتزا طريقة تحضير صلصة البيتزا

نقدم لك طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت والتي تعطي مذاقا مميزا، وشهيا للبيتزا.



وقت التحضير: 20 دقيقة



تحتاج طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت إلى بعض النكهات المميزة، والتي يمكن ان تمنحها المذاق المميز.

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طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيتمقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت :12 فصا من الثوم الطازج.9 حبات من الطماطمحبة من الفلفل الأخضر الحلوملعقة كبيرة من معجون الطماطم قليل الصوديومبهارات مجففة مشكلة (ملعقتان صغيرتان من الريحان المجفف - نصف ملعقة صغيرة من اكليل الجبل - ملعقتان صغيرتان من الأوريجانو- الزعتر الفارسي)ملعقتان صغيرتان من الملحملعقة صغيرة من الفلفل الأسودملعقة كبيرة من زيت الزيتونملعقتان من معجون صلصة الطماطم المعلب ليضيف اللون الأحمر لصلصة البيتزا.طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت1- قطع الطماطم والفلفل الى مكعبات، والأفضل ألا تقشر الطماطم كي تحافظ على نسبة الالياف والليكوبين العالية الموجودة في القشرة.2- في الخلاط أضف الخضار المقطعة مع فصوص الثوم من دون اضافة الملح أو البهارات والزيت.3- بعد خلط المكونات جيدًا والحصول على خليط ناعم مهروس، اسكبه في وعاء عميق مناسب لوضعه في الفرن.4- ثم ضع الخليط في الفرن على درجة حرارة متوسطة.5- بعدما يخبز الخليط ويشوى ليصبح لونه مائلا الى البني اخرجه من الفرن.6- دعه يبرد لمدة خمس دقائق، وفي نفس الوقت قم بتسخين زيت الزيتون لمدة 30 ثانية.7- ثم اضف للزيت خليط الخضار المخبوز، واضف اليه البهارات والفلفل والملح.8- حرك جيدًا صلصة البيتزا على نار هادئة إلى ان تصبح صلصة البيتزا في البيت سميكة.