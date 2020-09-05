

افترست الحيوانات وأكلتها حية .. قصة فتاة سكنتها 6 شياطين وقتلها الكهنة افترست الحيوانات وأكلتها حية .. قصة فتاة سكنتها 6 شياطين وقتلها الكهنة

وجوه شياطين تطاردها، أصوات غريبة تسمعها يوميا وتأمرها بفعل أشياء غريبة، وتخبرها بأنها ستتعفن في الجحيم.. كلمات لخصت مأساة عاشتها فتاة ألمانية، أعتقد من حولها أنها مصابة بمس شيطاني حول حياتها إلى دمار، لتموت في النهاية وتدفع خطايا العالم.



البداية كانت في 21 سبتمبر عام 1952، عندما ولدت "أنيليس ميشيل"، بمدينة "بافاريا" في ألمانيا الغربية، حيث عاشت الفتاة مع شقيقاتها الثلاث ووالديها آنا وجوزيف، وكانت عائلتها تحرص على حضورها القداس مرتين أسبوعيا، وفي عامها السادس عشر، انهارت الفتاة في المدرسة وسقطت في غيبوبة وبدأ جسدها في التشنج، وفقا لصحيفة "اكسبرس البريطانية".



ذهبت بها والدتها إلى أطباء مخ وأعصاب، وتم تشخيص مرضها بالصرع الصدغي، ولكن بعدها بدأت أعراضها تزداد حدة، وفشلت الأدوية في علاجها، وأخبرت الأطباء بأنها ترى وجوها غريبة وكوابيسا كثيرة تظهر فيها وجوه شياطين تطاردها.

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وفي عام 1973، أصيبت "أنيليس"، باكتئاب حاد، وبدأت في سماع أصوات طرق على الأبواب داخل غرفتها، الأمر الذي أكدته شقيقتها على الرغم من عدم وجود أشخاص خارج الغرفة، كما سمعت أصواتا كثيرة وعالية تخبرها بأنها ستتعفن في الجحيم، فذهب بها والداها إلى القسيس "أرنست ألت" لمعرفة ما يحدث لها.وبدأت "أنيليس" في فعل بعض التصرفات الغريبة مثل التبول على الأرض ولحس البول، وافتراس الحيوانات وأكلها حية، وأكل الفحم، ووصل بها الأمر لمهاجمة عائلتها وعضهم وجرحهم بأظفارها، وعند تلك المرحلة شخص الأب "ألت" حالتها بأن روحا شيطانية سكنتها ولابد من عمل جلسات لطردها.كما تجنبت الأشياء الدينية مثل الصلبان والمياه المقدسة، وخضعت لجلسات لطرد الأرواح بلغت مدة الجلسة الواحدة ساعة، ليعلن بعدها الأب "ألت" بأن هناك ما لا يقل عن 6 شياطين بداخلها.ومع استمرار جلسات الأرواح التي اتسمت بالعنف وربطها بالسلاسل وضربها بالكرباج، توقفت "أنيليس" عن الأكل وأصبحت ضعيفة، ومع ذلك كان القس "ألت" يحبسها داخل غرفة خاصة بالكنسية مع تقييدها بالسلاسل، وأصيبت بالالتهاب الرئوي والحمى مع التعذيب الجسدي وقلة الطعام، وبالرغم من ذلك وثق والداها بالكنيسة ولم يلجأوا للمساعدة الطبية.وأجرت الفتاة أكثر من 67 جلسة طرد أرواح، ولم يحتمل جسدها الضعيف كل هذا القدر من الإنهاك، وماتت في إحدى الجلسات بعدما تم جلدها بقوة عام 1976.وأثبت تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة أن جميع أسنانها وأطرافها مكسورة كما أن لديها جروح وكدمات كثيرة، وتم القبض على الكهنة الذين اشتركوا في تعذيبها ووالديها وحكم عليهم بالسجن عام 1978.وأصبحت مقبرة "أنيليس" مكانا تذكاريا لجميع الكنائس والسائحين، حيث عرفت باسم "الفتاة التي ماتت بسبب خطايا العالم".