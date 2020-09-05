أضرمت ناشطات في المكسيك النار في مبنى لجنة حقوقية حكومية وسط البلاد، الجمعة، احتجاجا على جرائم العنف والقتل التي تطال النساء.
وذكرت وكالة "رويترز" أنه بعد كتابة شعارات على جدران المبنى، حطمت نحو 25 امرأة ملثمة الباب، قبل أن يقتحمن المبنى ويشعلن حريقا بداخله. وأضافت أن النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف.
وقالت حكومة ولاية مكسيكو إن الشرطة اعتقلت 13 امرأة، وقد أفرجت عنهن بعد ذلك، عقب موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن عاملتهن قوات الأمن بصورة خشنة للغاية.
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التعليقات على بالصور.. مكسيكيات غاضبات يشعلن النار في مبنى حكومي
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