بالصور.. مكسيكيات غاضبات يشعلن النار في مبنى حكومي

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صورة الخبر: بالصور.. مكسيكيات غاضبات يشعلن النار في مبنى حكومي
بالصور.. مكسيكيات غاضبات يشعلن النار في مبنى حكومي

أضرمت ناشطات في المكسيك النار في مبنى لجنة حقوقية حكومية وسط البلاد، الجمعة، احتجاجا على جرائم العنف والقتل التي تطال النساء.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه بعد كتابة شعارات على جدران المبنى، حطمت نحو 25 امرأة ملثمة الباب، قبل أن يقتحمن المبنى ويشعلن حريقا بداخله. وأضافت أن النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف.

وقالت حكومة ولاية مكسيكو إن الشرطة اعتقلت 13 امرأة، وقد أفرجت عنهن بعد ذلك، عقب موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن عاملتهن قوات الأمن بصورة خشنة للغاية.

والأسبوع الماضي، احتلت ناشطات المكاتب الرئيسية للجنة حقوق الإنسان الاتحادية في العاصمة مكسيكو سيتي، للمطالبة بالقصاص للنساء اللائي قتلن في قضايا لم يتم حلها أو حتى التحقيق فيها بشكل ملائم.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن قتل النساء بسبب جنسهن زاد 5.4 في المئة بين يناير ويوليو في المكسيك، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي يوليو الماضي وحده شهدت المكسيك مقتل 74 امرأة.

صورة الخبر: بالصور.. مكسيكيات غاضبات يشعلن النار في مبنى حكومي

صورة الخبر: بالصور.. مكسيكيات غاضبات يشعلن النار في مبنى حكومي

المصدر: سكاى نيوز عربية

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