اختلفت حفلات حنة العروس عما كانت عليه فى الماضى، حيث أضيفت لها خلال فقرات الحفل بعض الملابس التى ترتديها العروس مثل السارى الهندى، بألوانه المبهجة التى تتراوح ما بين الأزرق والأحمر والبرتقالى وغيرها من الألوان التي تتميز بها أقمشته المزخرفة بالخيوط الذهبية المتلألئة مع إضافة بعض الإكسسوارات الهندية حتى تشبه نساء الهند.
والساري الهندى هو قطعة من القماش يتراوح طولها ما بين الأربعة أمتار والتسعة أمتار، وتعتبر من الملابس التقليدية القديمة فى الهند التى ترتديها المرأة الهندية منذ أكثر من 5000 عاما، حسبما أشار موقع " theculturetrip "، كما يوجد أكثر من 80 نوعًا مختلفًا من السارى فى شبه القارة الهندية، حيث توجد أنماط غير المطوية، والنسخة المالايالية المكونة من قطعتين، ويصنع الساري من أنواع مختلفة من الأقمشة مثل الشيفون والحرير، مع زخرفته بالخيوط الذهبية لرسم أشكال بسيطة ومختلفة على السارى مثل رسم بعض الزهور.
وتفضل الفتاة المصرية خلال الاحتفال بليلة حنتها ارتداء السارى الهندى ذى الألوان الزاهية المزخرفة بالخيوط الذهبية المتلألئة، والمكون من قطعتين و يلف حول الخصر، ثم يلف على الكتف أو سارى مكون من قطعة طويلة من القماش الملون المنقوش لطيه حول الخصر على هيئة تنوره، مع ارتداء "تى شيرت" بنصف أكمام منخفض الرقبة يصل عند منتصف البطن، مع ارتداء اكسسوارات ذهبية ومكياج يتناسب مع السارى الهندى.
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التعليقات على إزاى تلبسى السارى على الطريقة الهندية؟ 3 خطوات لإطلالة مختلفة ليلة الحنة
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