

إزاى تلبسى السارى على الطريقة الهندية؟ 3 خطوات لإطلالة مختلفة ليلة الحنة إزاى تلبسى السارى على الطريقة الهندية؟ 3 خطوات لإطلالة مختلفة ليلة الحنة

اختلفت حفلات حنة العروس عما كانت عليه فى الماضى، حيث أضيفت لها خلال فقرات الحفل بعض الملابس التى ترتديها العروس مثل السارى الهندى، بألوانه المبهجة التى تتراوح ما بين الأزرق والأحمر والبرتقالى وغيرها من الألوان التي تتميز بها أقمشته المزخرفة بالخيوط الذهبية المتلألئة مع إضافة بعض الإكسسوارات الهندية حتى تشبه نساء الهند.



والساري الهندى هو قطعة من القماش يتراوح طولها ما بين الأربعة أمتار والتسعة أمتار، وتعتبر من الملابس التقليدية القديمة فى الهند التى ترتديها المرأة الهندية منذ أكثر من 5000 عاما، حسبما أشار موقع " theculturetrip "، كما يوجد أكثر من 80 نوعًا مختلفًا من السارى فى شبه القارة الهندية، حيث توجد أنماط غير المطوية، والنسخة المالايالية المكونة من قطعتين، ويصنع الساري من أنواع مختلفة من الأقمشة مثل الشيفون والحرير، مع زخرفته بالخيوط الذهبية لرسم أشكال بسيطة ومختلفة على السارى مثل رسم بعض الزهور.



وتفضل الفتاة المصرية خلال الاحتفال بليلة حنتها ارتداء السارى الهندى ذى الألوان الزاهية المزخرفة بالخيوط الذهبية المتلألئة، والمكون من قطعتين و يلف حول الخصر، ثم يلف على الكتف أو سارى مكون من قطعة طويلة من القماش الملون المنقوش لطيه حول الخصر على هيئة تنوره، مع ارتداء "تى شيرت" بنصف أكمام منخفض الرقبة يصل عند منتصف البطن، مع ارتداء اكسسوارات ذهبية ومكياج يتناسب مع السارى الهندى.

خطوات ارتداء السارى الهندىوقد تخطىء بعض الفتيات فى ارتداء السارى، لذلك ينصح البعض باتباع الخطوات التالية لارتدائه بطريقة صحيحة:-يجب ارتداء قطعة القماش العلوية المعروفة بأسم "الجونة" والتي تكون على منطقة الصدر في البداية.-وفى الخطوة الثانية، يجب أخذ جزء من الساري عند منطقة الخصر، ووضع طرفه وتثبيته بدبوس حتى لا ينفلت، ثم أخذ الطرف الأخر للساري، وتحويله لطبقات تتراوح أعدادها مابين 7 لـ15 طبقة من خلال لف السارى حول الجسم.- وعند الخطوة الثالثة، يجب وضع طرف الساري، في الوسط مع تثبيته هو الآخر، ولف الطبقة الأخيرة حول الجسم ورفعها من تحت الذراع جهة اليمين، إلى جهة يد اليسرى على الكتف مع تثبيته بدبوس حتى لا ينفلت.-ينصح قبل إتمام الخطوة الثالثة بارتداء بنطلون جينز، حيث يساعد على تثبيت قماش السارى ومنعه من الإنفلات .







