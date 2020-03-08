ننشر أسعار الذهب في مصر السبت 12 سبتمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 7 جنبهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية حتى الآن.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
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