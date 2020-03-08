ننشر أسعار الذهب في مصر السبت 12 سبتمبر

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ننشر أسعار الذهب في مصر السبت 12 سبتمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 7 جنبهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 بلغ نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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