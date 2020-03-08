

«هيرميس» تستحوذ على 13% من قيم تداولات البورصة المصرية بالأسبوع «هيرميس» تستحوذ على 13% من قيم تداولات البورصة المصرية بالأسبوع

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيم تداول البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت مليار جنيه وبتداولات بلغت 326 مليون سهم لتستحوذ على 12.7% من الاجمالي، تلتها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 850 مليون جنيه وبتداولات 88.2 مليون سهم.



احتلت المرتبة الثالثة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 819.8 مليون جنيه وبتداولات 177 مليون سهم ، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 712.5 مليون جنيه وبتداولات 246.5 مليون سهم ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 545.5 مليون جنيه وبتداولات 182.9 مليون سهم.



وجاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السادسة بقيمة 453 مليون جنيه وبتداولات 166.7 مليون سهم ثم شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية بقيمة 429.3 مليون جنيه وبتداولات 176.5 مليون سهم ثم شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 392.5 مليون جنيه وبتداولات 134 مليون سهم ثم فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 344.9 مليون جنيه وبتداولات 88.4 مليون سهم، وبالمرتبة العاشرة جاءت النعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 342.5 مليون جنيه، عبر تداولات قدرها 116.8 مليون سهم.

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وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 10.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 616.8 مليار جنيه، مقابل 627.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,070.84 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.98 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنحو 0.42% مغلقا الفترة عند 1,857.08 نقطة بينما سجل مؤشر S&Pانخفاضا بنحو 3.42 % مغلقا الفترة عند 1,646.99 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.24 % مغلقا عند 12,798.45 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIانخفاضا بنحو 0.43 % مغلقا الفترة عند 2,736.44 نقطة