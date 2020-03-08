أسعار الدواجن في الأسواق السبت 12 سبتمبر

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أسعار الدواجن في الأسواق السبت 12 سبتمبر

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الثبات في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم السبت 12 سبتمبر 2020.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 29 و46 جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين21 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة المنوفية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 29 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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