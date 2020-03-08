

استقرار أسعار العملات اليوم السبت أمام الجنيه المصرى استقرار أسعار العملات اليوم السبت أمام الجنيه المصرى

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 12-9-2020، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.





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