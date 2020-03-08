

رئيس «المعمورة»: حققنا أرباحا جيدة رغم كورونا رئيس «المعمورة»: حققنا أرباحا جيدة رغم كورونا

كشف المهندس أحمد شحاتة، رئيس شركة المعمورة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن الانتهاء من إعداد مؤشرات العام المالي 20192020 للشركة.



وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة حققت أرباح نسبية أفضل من العام الماضي، حيث تعتبر هذه المؤشرات جيدة في ظل تعرضها للآثار السلبية لجائحة كورونا، ومنها الضرر خلال الأربعة أشهر الماضية إذ لم تعمل شواطئ "المعمورة" بخلاف أن هناك شركاء وملاك وحدات لم يسددوا أقساطهم نظرا للظروف الصعبة التي مروا بها.



وأوضح أن حجم مبيعات الوحدات العقارية للشركة في مشروعات مدينة أكتوبر تأثرت من فيروس كورونا، ولكن هناك أعمال تتم بها بالتعاون مع الشريك المطور بالشركة، موضحا أن القطاع العقاري تعرض لأزمة في السيولة المالية نظرا لقلة المبيعات.