بعد الانفصال.. طرق التغلب على الحزن واستعادة حياتك



بعد الانفصال بعد الانفصال

الانفصال عملية مؤلمة تميل إلى وضع الشخص الذي يمر به تحت ضغط كبير. في الواقع ، إلى جانب التحديات اليومية للحياة العادية ، يمكن أن تؤدي حسرة القلب إلى اضطرابات في كل من الجسم والعقل ، مما يؤدي إلى أمراض عقلية و / أو جسدية.



تقول مستشارة الصحة العقلية ومؤسسة Enso Wellness ، إن المرض العقلي لا يتطور بين عشية وضحاها إنها عملية تدريجية. "غالبًا ما يجعلك العقل المضطرب مفرطًا في التوقع وتصبح شديد الحساسية. يمكن أن تظهر أيضًا محفزاتك ".



"الانفصال يرافقه شعور مفاجئ بالفراغ والحزن. التجارب العاطفية حصرية لكل فرد ، لكن فقدان الشريك هو تغيير جذري في حياة الفرد وروتينه. بعد الانفصال ، قد تبدو رحلة استعادة عيش نفسك والاستمتاع بالسعادة وكأنها رحلة شاقة. وعلى الرغم من أن الأمر صعب ، إلا أنه يمكن أن يصبح أسهل من خلال تكييف التغييرات الصغيرة في حياتك اليومية.

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إليك بعض الأشياء البسيطة حتى تستعيد حياتك وتنتعش من الحزن.* القبول هو المفتاح: ابدأ بقبول ما حدث. امنح نفسك بعض الوقت للشفاء. سوف تمر ببعض المشاعر مثل الغضب والإنكار والصدمة والحزن. اشعر وأطلق كل هذه المشاعر. توقف عن الشعور بالذنب. أنت إنسان وتحدث الأشياء ، حاول أن تحافظ على موقف إيجابي.* الانخراط في الأنشطة البدنية: تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز مواد كيميائية صحية وهرمونات الشعور بالسعادة ، والتي يمكن أن تحسن مزاجك وتساعدك على البقاء هادئًا والحصول على نوم أفضل.* تحدث عنها: تحدث إلى أصدقائك وعائلتك ، عبر عن مشاعرك ولا تدع أفكارك ومشاعرك تعلق في عقلك. عندما نشعر بالضيق ، نميل إلى الإفراط في التفكير أكثر وينتهي بنا الأمر إلى وضع سيناريوهات في رؤوسنا ، وبالتالي نلوم أنفسنا. يُنصح أيضًا بالتواصل مع أخصائي الصحة العقلية.* تدوين أفكارك: الكتابة عن مشاعرك وعواطفك وأفكارك كل يوم ، يمكن أن تساعدك على تتبع كل ما يساعدك ، أو يزعجك. لاحظ الأنماط وقم بإدارة يومك وفقًا لذلك ، مع الحفاظ على مسافة آمنة من الضغوطات.* انضم إلى البرامج التطوعية: القلق ، والاكتئاب ، واضطراب ما بعد الصدمة ، وما إلى ذلك ، هي العواقب الأكثر شيوعًا للعلاقات الفاشلة. إنه يترك الشخص محطمًا وقد يدفعه إلى التشكيك في قيمته. لذلك ، من المهم أن تدرك وتعيد التأكيد على قيمتك الخاصة وأن تؤمن بنفسك وتثق في العملية.