طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة للشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة
مقادير صينية بطاطس بالرقبة
رقبة ضاني
بطاطس
طماطم
ثوم
بصل
كرفس كرات
جزر كمون بهارات
جوزة الطيب
صلصة طماطم
ملح فلفل اسود
زيت ذرة
كزبرة خضراء
طريقة تحضير صينية بطاطس بالرقبة
* تبلي الرقبة بعد تقطيعها بملح وفلفل وبهارات وكمون وجوزة الطيب ثم ضعيها في طاسة بها زيت على النار
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