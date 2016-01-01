طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة للشيف شربينى

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صينية بطاطس بالرقبة

نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة

مقادير صينية بطاطس بالرقبة
رقبة ضاني
بطاطس
طماطم
ثوم
بصل
كرفس كرات

جزر كمون بهارات
جوزة الطيب
صلصة طماطم
ملح فلفل اسود
زيت ذرة
كزبرة خضراء
طريقة تحضير صينية بطاطس بالرقبة
* تبلي الرقبة بعد تقطيعها بملح وفلفل وبهارات وكمون وجوزة الطيب ثم ضعيها في طاسة بها زيت على النار

* افرمي الثوم مع الكرفس والكرات والجزر و ضيفيهم الى اللحم بعد أن يحمر

* اتركي الخليط ليغلي على نار عالية مع كزبرة خضراء مفرومة ثم قطعي البطاطس حلقات و اقليها في زيت غزير ساخن

* ضيفيها إلى الطاسة وقلبيها جيدا ثم انقليها الى صينية فرن وادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها و قدميها

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

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