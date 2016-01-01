مشروب البوريو هو أحدد العصائر المحببة لدى الجميع خاصة عشاق الشيكولاته وطريقة عمل مشروب البوريو سهلة وبسيطة ويعد بطريقتين بارد وساخن.
وطريقة عمل مشروب البريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل دول استغلال الكافيهات والمطاعم.. واليكم طريقة عمل مشروب البوريو.
طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن
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التعليقات على على طريقة الشيف حسن .. اصنعي مشروب البوريو مثل الكافيهات
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