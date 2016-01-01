على طريقة الشيف حسن .. اصنعي مشروب البوريو مثل الكافيهات

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مشروب البوريو

مشروب البوريو هو أحدد العصائر المحببة لدى الجميع خاصة عشاق الشيكولاته وطريقة عمل مشروب البوريو سهلة وبسيطة ويعد بطريقتين بارد وساخن.

وطريقة عمل مشروب البريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل دول استغلال الكافيهات والمطاعم.. واليكم طريقة عمل مشروب البوريو.

طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن

مقادير عمل عصير البوريو للشيف حسن

2 كوب لبن مثلج
4 ملاعق سكر
ايس كريم
12 حبة بوريو

طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن

- يوضع اللبن مع السكر فى الخلاط ويضرب ويتم إضافة الآيس كريم والبوريو ويضرب، ويصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو من على الوجه.
- يمكنك عمل عصير البوريو الساخن وان تضربى اللبن فى الخلاط وهو ساخن.

المصدر: elbalad

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