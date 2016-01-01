من خزانتك.. كيف أنسق ملابسي على جسمى



كيف أنسق ملابسي كيف أنسق ملابسي

تتساءل أغلب الفتيات كيف أنسق ملابسي على جسمي؛ حيث أن لكل شكل جسم، الملابس الذي يلائمه، فنجد أن التصميمات التي تتناسب مع شكل الجسم التفاحة، لا تتناسب مع الجسم الكمثرى، والساعة الرملية؛ لذا في السطور التالية سنجيب عن أهم سؤال تسأله كل تسألها كل فتاة وهو كيف انسق مابس على جسمي .



يمكن بخطوات بسيطة أن تعرفي كيف أنسق ملابسي على جسمي، والتي تختلف من شكل جسم لأخر، حيث أن هناك خمسة أنواع للجسم الجسم الكمثرى، والتفاحة، والساعة الرملية، والمستطيلة، والمثلث المقلوب.



1- الجسم التفاحة :

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نظرًا لأن معظم الوزن والتركيز فوق الوركين، ولهذا السبب تحتاج إلى التباهي بساقيك أو ارتداء الفستان مع تقويرة U أو عميقة على شكل V،وسوف يساعدك اختيار الألوان الأحادية والألوان الداكنة والفساتين الكاملة أو بأكمام 3/4 والقمصان المتدفقة، ارتداء البناطيل الفضفاضة.2- جسم الساعة الرملية :نظرًا لأن لديك شخصية متوازنة، فإن اختيار الفساتين ذات المنحنيات والخطوط العريضة، سيعطيكِ إطلالة ساحرة، وسوتساعدك الفساتين ذات الخصر مع خطوط العنق على شكل V ان تبرز من محيط خصرك النحيل، ويمكن للبناطيل الضيقة مع التيشرتات الضيقة الكت ان تكن مثالية في الخروجات العمليه، وعليها البليزر بألوان احادية.3- الجسم الكمثري :ميزة هذا النوع من الجسم انه يمكن استغلال الأكتاف الضيقة والفخذين العريضين، في ارتداء الملابس الفضفاضة من الجزء السفلي، او الجيبات الواسعة مع التوب الضيق، أو القمصان ذات الأكتاف الفضفاضة المرفوعة لأعلى لتبرز من جاذبية إطلالتها.4- الجسم المستطيل:يجب التركيز في الجسم المستطيل على الذراعين والرجلين، لذا يجب اختيار الجيبات على الواسعة المكشكشة، وإبراز الجزء العلوي من الجسم بتوب كب بدون حمالات لتعطي مظهرا مميزا بشكل ناعم. وغير مبالغ، لذا يجب تجنب ارتداء الفساتين الواسعة من الأسفل وذات التصميمات المتكلفة.5- جسم المثلث المقلوب :يجب في هذا الجسم إبراز للفخذين لخلق التوازن، فيمكن ارتداء الجينز والفساتين ذات القصة المستقيم التي لها مظهر V مقلوب بشكل طبيعي، ولكن بخلاف ذلك فإن جميع الملابس تتناسب مع هذا النوع من الجسم؛ حيث يمكن ارتداء التنورات القصيرة، والجينز الضيق.