العام الدراسى الجديد .. التعليم: الطالب اللى درجة حرارته 37.5 مش هيدخل المدرسة



الدكتور رضا حجازى الدكتور رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم قضية أمن قومى وتطويره أولوية، وسيتم تطوير شكل المناهج نفسه وأيضا المدارس.



وأضاف خلال حديثه مع "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، لافتا إلى أن مع انطلاق العام الدراسى الجديد سيتم تشكيل غرف عمليات، من قبل وزارتى التعليم والصحة، وعلى مستوى الإدارات التعليمية، وسيتم فحص الطلاب يوما، معقبا:" الطالب اللى درجة حرارته 37.5 مش هيدخل المدرسة".



وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم توفير غرفة للحجر الصحى بكل مدرسة.

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وأشار رضا حجازى إلى ضرورة وجود الطلاب من المرحلة "الكى جى وان" وحتى المرحلة "الثالثة إبتدائي"، وسيكون حضورهم 4 أيام فى الأسبوع مع زيادة اليوم الدراسى.