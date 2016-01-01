التعليم: كثافة الفصول المتحكم الرئيسي في التواجد بالمدارس.. فيديو



رضا حجازي رضا حجازي

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجة كثافة الفصول خلال العام الدراسي الجديد هي الحاكم في التواجد بالمدرسة.



وقال خلال حديثه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، إن حضور الطفل من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي ستكون 4 أيام فقط في العام الدراسي الجديد ثم يتم زيادة عدد ساعات اليوم الفصل من خلال عدد الحصص.



وكشف رضا حجازي أنه بالنسبة لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي أن المسافة الفاصلة بين كل طالب وآخر متر ونصف أو نحو متر والجلوس على هيئة الشطرنج.

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وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسيتم اللجوء لمشاهدة البرامج التعليمية في القنوات التلفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب.