كل ما تريد معرفته عن مبادرة تعليم "القاهرة بلا أمية"

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية محمد عطية مدير المديرية بمناقشة بنود مذكرة التفاهم بين ثلاث مؤسسات كبري وهي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة عين شمس.
وتم تحديد بعض البنود التي تستهدف محو أمية كافة المستهدفين في القاهرة، علي ان تقوم المديرية بإعداد الفصول للمستهدفين، بينما تقوم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالدعم المالي للمعلمين.
وتقوم جامعة عين شمس بتنسيق وتوجيه كليه التربية والكليات الأخري الي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك للقيام بتدريس المواد الخاصة لمحو الأمية
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