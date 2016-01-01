كل ما تريد معرفته عن مبادرة تعليم "القاهرة بلا أمية"

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صورة الخبر: محو الامية
محو الامية

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية محمد عطية مدير المديرية بمناقشة بنود مذكرة التفاهم بين ثلاث مؤسسات كبري وهي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة عين شمس.

وتم تحديد بعض البنود التي تستهدف محو أمية كافة المستهدفين في القاهرة، علي ان تقوم المديرية بإعداد الفصول للمستهدفين، بينما تقوم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالدعم المالي للمعلمين.

وتقوم جامعة عين شمس بتنسيق وتوجيه كليه التربية والكليات الأخري الي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك للقيام بتدريس المواد الخاصة لمحو الأمية

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

ومن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حضر محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديرية، محمود حجاج مدير إدارة التدريب بالمديرية ، ومحمد صلاح مدير التعليم الخاص.

وسيتحدد دور مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، في فتح الفصول للدارسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي لهم ، وعدم الإثقال عليهم ، وكذلك تحديد كشوف بأسماء للدارسين.

المصدر: elbalad

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