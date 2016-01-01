شاهد.. بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › شاهد.. بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

زف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خبرا سارا بالنسبة للمعلمين، مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وقال خلال حديثه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، إن الوزارة تعمل بمبدأ وفق الاحتياج، ووفق التدبير المالي، لذا العمل بـ فترتين وزيادة عدد الفصول يعنى حاجة الوزارة لمدرسين جدد، خاصة الـ 36 ألف معلم الذين عملوا قبل ذلك مع التربية والتعليم".

وكشف رضا حجازى أنه بالنسبة للمدرسين الحاصلين على دبلوم المعلمين، سيحق لهم التعيين كـ مدراء مدارس ووكلاء مدارس ابتدائى.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81406

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager