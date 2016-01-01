شاهد.. بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

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زف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خبرا سارا بالنسبة للمعلمين، مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.



وقال خلال حديثه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، إن الوزارة تعمل بمبدأ وفق الاحتياج، ووفق التدبير المالي، لذا العمل بـ فترتين وزيادة عدد الفصول يعنى حاجة الوزارة لمدرسين جدد، خاصة الـ 36 ألف معلم الذين عملوا قبل ذلك مع التربية والتعليم".



وكشف رضا حجازى أنه بالنسبة للمدرسين الحاصلين على دبلوم المعلمين، سيحق لهم التعيين كـ مدراء مدارس ووكلاء مدارس ابتدائى.

