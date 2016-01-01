بذل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي جهود كبيرة لإحتواء أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم المتواجد في قسم شرطة قصر النيل.
وتواصل محمد مرجان مع اللاعب وأطمئن عليه بجانب ارسال أحد المستشاريين القانونيين خاصة بعد ان تاكد النادي من ان اللاعب كان يخوض المران صباح اليوم بشكل طبيعي .
واصطدم صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بمنطقة الزمالك ووقعت تلفيات فى السيارات الـ 3 وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق
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التعليقات على أول تحرك من الأهلي لإنهاء أزمة صالح جمعة
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