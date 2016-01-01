خطوة تاريخية.. السيسي يثمن جهود إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.



وإذ نثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية.

