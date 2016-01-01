أظهر تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، فيما يخص تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى 23 محافظة بالجمهورية، تصدرت فيه القاهرة أعلى المحافظات في نسبة التخفيض.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة، والذي استعرضه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن هناك 4 محافظات لم تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وهذه المحافظات هي ( الجيزة - مطروح - بني سويف - الوادي الجديد).
وأوضح تقرير وزير التنمية المحلية، أن موقف المحافظات الأربعة مازال تحت الدراسة، حيث تنعقد اللجان خلال هذه الفترة لدراسة تخفيض الأسعار .
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التعليقات على 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء حتى الآن
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