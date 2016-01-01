لعشاء لذيذ.. طريقة عمل الحواوشي بالجبن خطوة بخطوة



طريقة عمل الحواوشي بالجبن طريقة عمل الحواوشي بالجبن

يعد الحواوشي من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ولكن البعض لا يعلم الطرق المختلفة واللذيذة لتقديم الحواوشي، وخاصة للأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الحواوشي بالجبن اللذيذ.



مقادير حواوشي اسكندراني بالجبنة

خبز بلدى

لحمة مفرومة

بصل

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

فلفل اخضر رومى

فلفل حار

سمنه

ملح

فلفل أسود

جبنة رومى

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير حواوشي اسكندراني بالجبنة

* شوحي البصل في السمنة على النار مع الملح والفلفل الاسود ثم ضيفى الفلفل الرومى والحار

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* شوحى اللحمة المفرومة فى السمنة على النار مع الزنجبيل والقرفة والملح والفلفل الأسود* ضيفي خليط البصل والفلفل وضيفي الجبنة الرومى والموتزاريلا* إفتحى الخبز وإحشيه بخليط اللحمة ثم إدهنى الحوواشى بالسمنة وقلبيه فى النار وقدميه