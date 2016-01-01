سخر أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من الأزمات المتلاحقة لـ صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عقب واقعة تعرضه لحادث سير اليوم، واقتياده الى قسم شرطة قصر النيل على أثره.
وقال أحمد عيد عبدالملك إن صالح جمعة مستمر مع النادي الأهلى رغما عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
ولم يشارك صالح جمعة خلال الموسم الحالي سوى في 10 دقائق فقط، وذلك في مباراة الأهلي أمام المصري.
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التعليقات على رغم أزماته المتكررة .. أحمد عيد عبدالملك يكشف سبب تمسك الأهلي بـ صالح جمعة
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