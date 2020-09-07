

هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتباراً من اليوم هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتباراً من اليوم

قررت الهيئة القومية للبريد اعتباراً من اليوم إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش.



وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب، وذلك في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بهدف التيسير على اصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية سيتم رد هذه الرسوم إليهم، وإضافتها في حساباتهم، حتي يتمكنوا من سحبها في اي وقت.



وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المييزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات، ومنها سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني، ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر “ميزة”، كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.