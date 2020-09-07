

«أسيوط للتكرير» توفر منتجات بترولية بـ 14 مليار جنيه خلال 2019-2020 «أسيوط للتكرير» توفر منتجات بترولية بـ 14 مليار جنيه خلال 2019-2020

قال الكيميائي محمود الشابورى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ، إن معمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية لتوفير مابين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية قد قام بتكرير نحو 3.3 مليون طن خام هذا العام ساهمت في توفير منتجات بترولية بقيمة 14 مليار جنيه وتشمل البنزين 80 و92 والسولار والنافتا والبوتاجاز ووقود الطائرات والمازوت.



ولفت خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019-2020 ، إلى أن المعمل زاد من إنتاج البوتاجاز هذا العام بنسبة 19% عن المستهدف وكذلك وقود الطائرات بنسبة 40% تماشيا مع سياسة تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة بدلا من المازوت منخفض القيمة .



وأضاف أن مشروع التوسعات لإنشاء مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار يشهد مراحل متقدمة في التنفيذ و يجرى حاليا القيام بأعمال التركيبات واختبارات ما قبل التشغيل تمهيداً للانتهاء من المشروع وتشغيله بطاقة 660 ألف طن سنويا من النافتا اللازمة لانتاج البنزين علاوة علي انتاج كميات من البوتاجاز، لافتاً أنه تم انفاق نحو 1.6 مليار جنيه استثمارات لإنشاء التوسعات الجديدة وتنفيذ خطط الاحلال والتجديد ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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وأشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن خطة العام المالى الحالي 2020-2021 وفى مقدمتها مشروعى تطوير الوحدات الانتاجية الحالية ووحدة التقطير الأولى بالمعمل، وتطبيق نظام إدارة الأصول والموارد بالشركة ERP فى إطار برنامج التحول الرقمى وتطوير الوحدات الإنتاجية الحالية .