كشف خصائص الجزر المدهشة

يعتبر الجزر من الخضروات الجذرية الواسعة الانتشار في العالم، لفوائده العديدة وخصائصه العلاجية وطعمه الحلو واللذيذ.
ويؤكد الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، على أن الجزر يحسن عمل الكلى والكبد والجهاز الهضمي عموما. وهو كغيره من الخضروات الجذرية يحفز إفراز العصائر والصفراء ومدر للبول. وهو غني بالبوتاسيوم ما يساعد على زيادة كمية البول، وهذا مهم في حالة التهاب الحويضة والكلية وغيره من أمراض الكلى. كما يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين А، وقد لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين يعانون من حصى الكلى ويصابون بالتهاب الحويضة والكلية.
والفائدة الثانية للجزر، هي الوقاية من الأورام الخبيثة. لأن مادة بيتا كاروتين الموجودة بكثرة في الجزر هي مادة مضادة للأكسدة والالتهابات وتقلل من تلف الحمض النووي وتساعد على استعادة الأجزاء المتضررة فيه. لذلك فإن تناول الجزر يوميا وبانتظام، يقلل فعلا من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات.
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