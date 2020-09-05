

فيلا عائمة تحتوى على 4 غرف وحمامين لقضاء الأجازة بقلب البحر.. اعرف سعر الليلة فيلا عائمة تحتوى على 4 غرف وحمامين لقضاء الأجازة بقلب البحر.. اعرف سعر الليلة

يحلم كل منا بالحصول على أجازة سنوية للتخلص من متاعب وإرهاق العمل وقضاء بعض الوقت أمام البحر واستنشاق الهواء النقى والهدوء، وهذا ما تحققه الفيلا العائمة التى تحمل النزيل وتتجول به طول البحر لتنتهى الرحلة قبالة ساحل بورا بورا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



وتحتوي الفيلا العائمة و المكونة من أربع غرف نوم على صالة على السطح مع نوافذ مطلة على المحيط، كما تحتوي الفيلا على شواية للمأكولات البحرية الطازجة ومعدات الغطس وألواح التجديف لممارسة الأنشطة المائية .



شيدت الفيلا شركة " ELYT Charter Tahiti"، وصممت الهيكل النهائي بطول 51 قدمًا، ليتسع لثمانية أشخاص، وتضم الفيلا حمامين، ومطبخًا مجهزًا بالكامل وغرفة لتناول الطعام، وتلفزيون بشاشة مسطحة.

ويمكن للنزيل أن يختار الطاهي الشخصي لتحضير الطعام، ويمكن تأجير الفيلا بأكملها لفترة من الوقت، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالهدوء وجمال الطبيعة، واستنشاق الهواء النقى، وممارسة رياضة السباحة، أو الغطس لمشاهدة الشعب المرجانية عن قرب والاستمتاع بجمالها وألوانها المبهجة، ومشاهدة الأنواع المختلفة من الأسماك، وممارسة التجديف مع بعض الأصدقاء.ويمكن الجلوس خلال فترة غروب الشمس، للاستمتاع بمشاهدة هذا المنظر البديع وإلتقاط بعض الصور التذكارية المميزة، وسماع الموسيقى الهادئة، مما يساعد على تحسين الحالة النفسية للنزيل.وتعتبر الفيلا العائمة، صديقة للبيئة، حيث إنها تعمل بواسطة الألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم ، ولا تحتوي على محرك ديزل، كما تحتوي على نظام معالج مياه الصرف الصحي داخل.وبدأ حجز الإقامة فى الفيلا العائمة بداية من 1 ديسمبر الجارى، بسعر يبدأ من 1500 يورو أى (1364 جنيهًا إسترليني) في الليلة، للإقامة لمدة ثلاث ليالى على الأقل، ويشمل سعر الإنتقالات العودة من المطار إلى المنزل العائم.







