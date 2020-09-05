مزاد على ألماسة نقية بحجم بيضة.. والسعر بالملايين

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مزاد على ألماسة نقية بحجم بيضة.. والسعر بالملايين

ستطرح واحدة من أندر الماسات في العالم، يعادل حجمها حجم بيضة، للبيع في مزاد الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 12 و30 مليون دولار.

وقالت دار "سوذبيز" للمزادات، الخميس، إن الألماسة التي تزن 102.39 قيراط، وهي بيضاء لا تشوبها شائبة، ثاني أكبر ألماسة بيضاوية من نوعها تُعرض في مزاد.

وحققت الأكبر، وكانت ألماسة تزن 118.28 قيراط، سعرا قياسيا قيمته 30.8 مليون دولار عندما بيعت في عام 2013، حسبما ذكرت "رويترز".

وتم بيع 7 ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط من هذا النوع شديد النقاء في مزادات سابقة.

وقال غاري شولر، رئيس قسم المجوهرات في "سوذبيز"، في بيان "أدرك المزيد والمزيد من الناس أن شيئا عمره مليارات السنين وحجمه مثل قطعة حلوى صغيرة يمكن أن يحمل نفس قيمة لوحة ذاتية لرامبرانت أو عمل فني لباسكيات".

جدير بالذكر أن الألماسة ستباع في مزاد بهونغ كونغ يوم الخامس من أكتوبر المقبل.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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