ستطرح واحدة من أندر الماسات في العالم، يعادل حجمها حجم بيضة، للبيع في مزاد الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 12 و30 مليون دولار.
وقالت دار "سوذبيز" للمزادات، الخميس، إن الألماسة التي تزن 102.39 قيراط، وهي بيضاء لا تشوبها شائبة، ثاني أكبر ألماسة بيضاوية من نوعها تُعرض في مزاد.
وحققت الأكبر، وكانت ألماسة تزن 118.28 قيراط، سعرا قياسيا قيمته 30.8 مليون دولار عندما بيعت في عام 2013، حسبما ذكرت "رويترز".
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التعليقات على مزاد على ألماسة نقية بحجم بيضة.. والسعر بالملايين
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