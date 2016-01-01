الكنز الأحمر.. 20 فائدة صحية لتناول الرمان



فوائد الرمان فوائد الرمان

بدأ موسم الرمان وامتلأت الأسواق به، فهو من الفواكه الصيفية المميزة ، وله مذاق خاصة ، كما ان فوائد الرمان عديدة ومختلفة على كافة اعضاء الجسم ، وخاصة للقلب ، لذا يفضل تناول الرمان بشكل مستمر خلال تلك الفترة والاستفادة من الفتيامينات والعناصر الغذائية الموجودة به.



بحسب موقع health line الطبي ، إليك فوائد الرمان الصحية ..



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1- يقلل من نسبة الاصابة بالزهايمر2- الرمان منخفض السعرات الحرارية3- يحمي من امراض القلب4- يقلل من الكوليسترول الضار5- يحمي من جلطات الشرايين7- يحتوي على مادة الفلافونويد التي تحارب السرطان8- به مضادات اكسدة هائلة تقوي الجسم والمناعة وتمنع الامراض9- الرمان مضاد للفيروسات و البكتريا10- يقلل من الشعور بالقلق و التوتر11- يخفض ضغط الدم المرتفع12- يساعد في علاج الاسهال13-الوقاية من مرض السكري14- يكافح التهابات المفاصل15-يساعد في نضارة البشرةالفيتامينات التي يحتوي عليها الرمان :فيتامين دفيتامين أفيتامين هحمض الفوليكمضادات أكسدةألياف