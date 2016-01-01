الكنز الأحمر.. 20 فائدة صحية لتناول الرمان

فوائد الرمان
بدأ موسم الرمان وامتلأت الأسواق به، فهو من الفواكه الصيفية المميزة ، وله مذاق خاصة ، كما ان فوائد الرمان عديدة ومختلفة على كافة اعضاء الجسم ، وخاصة للقلب ، لذا يفضل تناول الرمان بشكل مستمر خلال تلك الفترة والاستفادة من الفتيامينات والعناصر الغذائية الموجودة به.
بحسب موقع health line الطبي ، إليك فوائد الرمان الصحية ..
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1- يقلل من نسبة الاصابة بالزهايمر
2- الرمان منخفض السعرات الحرارية
3- يحمي من امراض القلب
4- يقلل من الكوليسترول الضار
5- يحمي من جلطات الشرايين
7- يحتوي على مادة الفلافونويد التي تحارب السرطان
8- به مضادات اكسدة هائلة تقوي الجسم والمناعة وتمنع الامراض
9- الرمان مضاد للفيروسات و البكتريا
10- يقلل من الشعور بالقلق و التوتر
11- يخفض ضغط الدم المرتفع
12- يساعد في علاج الاسهال
13-الوقاية من مرض السكري
14- يكافح التهابات المفاصل
15-يساعد في نضارة البشرة
الفيتامينات التي يحتوي عليها الرمان :
فيتامين د
فيتامين أ
فيتامين ه
حمض الفوليك
مضادات أكسدة
ألياف
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