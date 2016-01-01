علاج النقرس .. طرق متعددة أبرزها الأعشاب والفواكه



علاج النقرس علاج النقرس

يشكل علاج النقرس أهمية كبرى لدى المرضى لأنه يساعد فى إراحتهم من الألم الشديد الذى يعانون منه فى الأقدام والمفاصل.



يمكنى علاج النقرس بطرق متعددة تتنوع بين الأدوية والمواد الطبيعية كالأعشاب والفواكه والماء والزنجبيل وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى وفقا لما ذكره موقع " timesofindia.".



علاج النقرس بالاعشاب

يأتى علاج النقرس بالأعشاب فى مقدمة الطرق العلاجية التى يبحث عنها المرضى حيث توجد فى مجتمعنا العديد من الوصفات الطبيعية المتوارثة.



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الشاي الأخضر

طريقة أخرى لعلاج ارتفاع حمض البوليك عن طريق تناول الشاي الأخضر كل يوم. هذا يساعد في السيطرة على فرط حمض يوريك الدم أو ارتفاع مستويات حمض البوليك ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنقرس.

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زيت الزيتونطبخ طعامك بزيت الزيتون المعصور على البارد. هذه بداية صحية لاحتوائها على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.بذور الكرفسأحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لعلاج ارتفاع مستويات حمض البوليك هو تناول بذور الكرفس.العصائر:العصير أو المستخلصات القابلة للذوبان في الماء المشتقة من ثمار الليمون قد تساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم لدى كل من البشر والقوارض.تناول الأطعمة المضادة للالتهابات:الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الزنجبيل و الكركم مساعدة قد يقلل من شدة أعراض النقرس.بعض النباتات الصينية:هناك بعض النباتات الصينية التي تمنع أوكسيديز الزانثين وقد تساعد أيضًا في علاج النقرس.الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:وجد أن المغنيسيوم مفيد في خفض مستويات حمض البوليك المرتفعة في الجسم.قلل من الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورين:تساهم الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورينات في زيادة تراكم حمض البوليك في الجسم.يساعد شرب القهوة في خفض مستويات حمض اليوريك المرتفعة في جسمك وتأخير ظهور النقرس أو منعه.يمكن إرجاع هذا التأثير الإيجابي إلى مادة الكافيين ، وهي المادة القلوية السائدة الموجودة في القهوة.علاج النقرس والأملاحيعد علاج النقرس والأملاح من أهم الأمور التى تطلب العلاج السريع وبصورة صحيحة وتوجد طرق متعددة لعلاج كل منهما مثل الأدوية التى يصفها الطبيب وعلاجات المعدة.وبالنسبة للعلاجات الطبيعية يمكن أن تتناول الماء بكميات كبيرة على الأقل 8 أكواب ماء يعالج النقرس والأملاح وبعض المكملات الغذائية كبسولات الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز فهذه المكملات الغذائية تساعد على إدرار البول بدرجة متوسطة، كما يمكن الحصول على هذه المكملات الغذائية والفيتامينات من خلال تناول بعض الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.علاج النقرس بالأدويةتناول الدواء حسب التوجيهات عندما تعلم أنك تعاني من أحدها. في معظم الحالات، من المحتمل أن يكون ذلك بمجرد أن تبدأ العلامات الأولى.قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية المسكنات، مثل السيليكوكسيب ، إندوميثاسين، ميلوكسيكام ، أو سولينداك أو تشير إلى أن تأخذ المسكنات أكثر من وصفة طبية، مثل نابروكسين أو ايبوبروفين .اعتمادًا على تاريخك الطبي ، قد يصف طبيبك المنشطات أو الأدوية الأخرى لتقليل الالتهاب ، مثل الكولشيسين كولكريس.في بعض الحالات، قد تتناول بالفعل أدوية مثل الكولشيسين لمنع حدوث نوبات النقرس. قد يقترح طبيبك أيضًا:الوبيورينول Aloprim، Lopurin ، زيلوبريمكاناكينوماب إلاريسليسينوراد زورامبيكبيجلوتيكاز كريستكسكسابروبينيسيد ( بروبالان )Rasburicase ( Elitek )إذا لم تستطع تناول الوبيورينول أو لم يكن فعالًا ، فقد يصف لك طبيبك febuxostat ( Uloric ) ومع ذلك ، يجب استخدامه بحذر ، لأنه تم ربطه بزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب وأسباب أخرى.قط لأن لديك توهجًا لا يعني أن هذه الأدوية لا تعمل. في الأشهر القليلة الأولى التي تتناولها ، قد تتعرض لهجوم بينما يتكيف جسمك مع الدواء. من المحتمل أن يعطيك طبيبك شيئًا لتتناوله في حالة حدوث ذلك.إذا كنت تتناول دواء النقرس الوقائي لفترة طويلة وكنت تعاني من التوهجات لأول مرة منذ فترة ، فاتصل بطبيبك. قد يتحدثون معك حول تغيير جرعتك أو دوائك.علاج النقرس بالماءيساعد علاج النقرس بالماء فى التخلص من املاح اليورك بشكل كبير ما لا يقل عن 8 أكواب من المشروبات غير الكحولية يوميًا - الماء العادي هو الأفضل. وإذا كنت تواجه مضيئة، ويمكن زيادة تناول الماء لأكثر من 16 أكواب يوميا و الماء يساعد على طرد حمض اليوريك من الخاص بك النظام.علاج النقرس بالزنجبيليعد علاج النقرس بالزنجبيل من الطرق الفعالة فى التغلب على اعراض المرض حيث يعمل الزنجبيل بشكل جيد ضد النقرس لأنه مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدةيحتوي على اثنين من العوامل المضادة للالتهابات ، جينجيرول ، وشوغول.تساعد هذه العوامل في قمع بلورات أحادي الصوديوم (حمض البوليك) في الدم. ويخفف هذا القمع من يعاني من النقرس. كمكافأة إضافية ، فإنه يقلل أيضًا من احتمالية حدوثه مرة أخرى في المستقبل ، يسبب النقرس الالتهاب ويساعد الزنجبيل في تقليلهعلاج النقرس بالفواكهيعد علاج النقرس بالفواكه من اكثر الطرق المفضلة بالنسبة لكثيرون نظرا لانها من الذ الاطعمة.الكرزلاحتوائه على مادة مضادة للالتهابات يشار إليها باسم الأنثوسيانين ، فهو يساعد في تقليل مستويات حمض البوليك. كما أنها تمنع تبلور حمض البوليك وترسبه في المفاصل. سبب آخر يجب أن يكون لديك الكرز هو أنها تحيد الأحماض وتساعد في منع الالتهاب والألم.التوتتستهلك التوت ، وخاصة الفراولة والتوت الأزرق. غني بخصائص مضادة للالتهابات ، وإدراجها في نظامك الغذائي مفيد لمنع ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.الموزتناول الموز لأن إدراجه في نظامك الغذائي مفيد في خفض مستويات حمض البوليك الزائدة.أطعمة غنية بفيتامين سييعتبر تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي طريقة أخرى للحفاظ على مستويات حمض البوليك. تعمل هذه الأطعمة على تفكيك حمض اليوريك وإزالته من الجسم. قم بتضمين الأطعمة مثل الكيوي والأملا والجوافة والكيوي والبرتقال والليمون والطماطم والخضروات الورقية الأخرى.