انتظر ساعة بعد الفنجان.. القهوة تفسد الأدوية في هذه الحالات

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القهوة

تعتبر القهوة هي احدي المشروبات المفضلة لدي الكثير والتي لايستغني عنها البعض يوميا، وبالرغم من فوائد القهوة الا انها قد تكون فاسدة للأدوية
وقدمت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية الادوية التي تتأثر من القهوة:

- الأدوية المضادة للزهايمر(مثل الكلوزابين)

- أدوية قصور الغدة الدرقية

وتضعف القهوة من امتصاص أدوية الحديد

وقد تزيد القهوة من ظهور الأثار الجانبية لهذه الأدوية ::
ألبوتيرول، إبينفرين ، أسبرين

لذلك نصحت سوقية بتجنب شرب القهوة مع او بعد الادوية مباشرة يجب الانتظار بين نصف ساعه الى ساعة

المصدر: elbalad

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