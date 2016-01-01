تعتبر القهوة هي احدي المشروبات المفضلة لدي الكثير والتي لايستغني عنها البعض يوميا، وبالرغم من فوائد القهوة الا انها قد تكون فاسدة للأدوية
وقدمت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية الادوية التي تتأثر من القهوة:
- الأدوية المضادة للزهايمر(مثل الكلوزابين)
- أدوية قصور الغدة الدرقية
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التعليقات على انتظر ساعة بعد الفنجان.. القهوة تفسد الأدوية في هذه الحالات
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