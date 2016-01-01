قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ نظاما لمدة ثلاثة أيام لعلاج ثبات الوزن ولتنقية الجسم من السموم.
علي الريق نشرب كوبين ماء ثم بعد ربع ساعه كوبين ماء آخرين.. بعدها بساعه نأخذ وجبة الإفطار
الافطار :
قطعة جبن قريش في حجم بيضه عليها ملعقة زعتر مطحون أو حب رشاد + بيضه مسلوقه + طبق سلطه خضراء
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لمدة ٣ أيام.. نظام لثبات الوزن والتخلص من السموم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق