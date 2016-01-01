لمدة ٣ أيام.. نظام لثبات الوزن والتخلص من السموم

آخر الأخبارالصحة والجمال › لمدة ٣ أيام.. نظام لثبات الوزن والتخلص من السموم

صورة الخبر: نظام لثبات الوزن
نظام لثبات الوزن

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ نظاما لمدة ثلاثة أيام لعلاج ثبات الوزن ولتنقية الجسم من السموم.

علي الريق نشرب كوبين ماء ثم بعد ربع ساعه كوبين ماء آخرين.. بعدها بساعه نأخذ وجبة الإفطار

الافطار :
قطعة جبن قريش في حجم بيضه عليها ملعقة زعتر مطحون أو حب رشاد + بيضه مسلوقه + طبق سلطه خضراء

سناك : تفاحه خضراء

الغداء :
طبق خضار سوتيه + ربع دجاجه مسلوقه مع نزع الجلد والدهن او قطعة لحم مسلوق او ستيك لحم مشوي بدون دهن أو علبة تونه مصفاه من الزيت أو سمكه كبيره مشويه أو ثلاث مغارف شوربة عدس بدون دهون او شعريه
بعد ساعه : كوب شاي اخضر بالليمون

العشاء :
كوبان زبادي لايت .. او بيضتين مسلوقتين .. او بيضه وقطعه جبن قريش .. او بيضه وكوب زبادي واحد

ممنوع السكر نهائي
شرب ما لا يقل عن3 لتر ماء في اليوم.
يطبق هذا النظام لمدة ثلاثة أيام فقط ثم نتبعه بنظام غذائي آخر لمدة اسبوع

المصدر: موقع التواصل الاجتماعي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمدة ٣ أيام.. نظام لثبات الوزن والتخلص من السموم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88338

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager