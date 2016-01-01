قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن جماعة الإخوان الارهابية لديها هيكل تنظيمي سري وهذا الهيكل يعتمد على رأي شخص واحد على أساس أنه الرأي الصحيح دون وجود مناخ يشجع علي تبادل الآراء و تقبل الرأي الآخر حيث أن الرأي الآخر يعتبر جريمة وإثما داخل الجماعة.
وأضاف «نوح» خلال مقابلة ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أنهم يزعمون أن رأي الفرد الأوحد هو رأي المرشد لكن في الحقيقة أن هذا الرأي هو ليس رأي المرشد، فالمرشد يعمل كواجهة للشخص الذي يدير الجماعة وهناك فرق بين المرشد ومن يدير الجماعة.
وأكد نوح أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني منذ زمن بعيد منذ أن أعيد تشكيلها لانضمامها للحياة السياسية وتكون قراراتها معتمدة علي غيبيات أو مبررات أو اعتمادا على رأي الفرد الأوحد.
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التعليقات على مختار نوح: مرشد الإخوان مجرد واجهة وهناك تنظيم سري يدير الجماعة بشكلها الحالي
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