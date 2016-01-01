

طريقة عمل عجين التارت بالبيض المسلوق طريقة عمل عجين التارت بالبيض المسلوق

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل عجينة التارت بالبيض المسلوق، بمذاق جديد ومغذى.



مقادير عجين التارت بالبيض المسلوق:



400 جرام دقيق

100 جرام نشا

400 جرام زبدة

150 جرام سكر بودرة

60 جرام صفار بيض مسلوق

5 جرام ملح

فانيليا

بشر ليمون

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طريقة تحضير عجين التارت بالبيض المسلوق:* يسخن الفرن على درجة حرارة 180.* تجهز صينية تارت.* تخلط جميع المكونات مع الزبدة في الكبة عدا الفانيليا حتى تغلف الزبدة جميع حبيبات الدقيق.* تضاف الفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس القوام.* تترك في الثلاجة حوالي ساعتين.* يتم الضغط على العجين بالنشابه.* يفرد العجين باستخدام كمية دقيق قليلة جدا في اتجاه واحد.* تترك في الثلاجة حتى تتماسك.* تضاف ورقة زبدة ثم تضاف البقول المجففة على وجه العجين.* تخبز في الفرن في الرف السفلي، حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.* تنزع البقول، ثم توضع في الفرن مرة أخرى حتى تصبح ذهبية اللون.