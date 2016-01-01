طريقة عمل عجين التارت بالبيض المسلوق

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طريقة عمل عجين التارت بالبيض المسلوق

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل عجينة التارت بالبيض المسلوق، بمذاق جديد ومغذى.

مقادير عجين التارت بالبيض المسلوق:

400 جرام دقيق
100 جرام نشا
400 جرام زبدة
150 جرام سكر بودرة
60 جرام صفار بيض مسلوق
5 جرام ملح
فانيليا
بشر ليمون

طريقة تحضير عجين التارت بالبيض المسلوق:

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180.

* تجهز صينية تارت.

* تخلط جميع المكونات مع الزبدة في الكبة عدا الفانيليا حتى تغلف الزبدة جميع حبيبات الدقيق.
* تضاف الفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس القوام.

* تترك في الثلاجة حوالي ساعتين.

* يتم الضغط على العجين بالنشابه.

* يفرد العجين باستخدام كمية دقيق قليلة جدا في اتجاه واحد.

* تترك في الثلاجة حتى تتماسك.

* تضاف ورقة زبدة ثم تضاف البقول المجففة على وجه العجين.

* تخبز في الفرن في الرف السفلي، حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.

* تنزع البقول، ثم توضع في الفرن مرة أخرى حتى تصبح ذهبية اللون.

المصدر: elbalad

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