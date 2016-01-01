طريقة عمل البسبوسة بالقشطة



البسبوسة بالقشطة البسبوسة بالقشطة

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتعا الخاصة وسنقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك .



مقادير عمل بسبوسة بالقشطة



2 بيض

ملعقه صغيره فانيلا

كوب سميد

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقه كبيره بيكنغ باودر

1 كوب لبن زبادي

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مقادير القشطه:2 كوب حليب سائل4 ملعقه كبيره نشا1 علبة قشطهمقادير القطر1 كوب سكر1 كوب ماءملعقه صغيره عصير ليمونطريقة عمل البسبوسة بالقشطة- نضع بالخلاط الكاس مقادير خليط البسبوسه ونخلطها جيداثم نقسم الخليط لقسمين بوعائين وندهنهابالزيت أو القليل من الطحينيه.- ضع القسم الاول من خليط البسبوسه ندخلها علي الفرن علي حرارة180تحت الشوايه، نتركها حتي تستوي ويجمد الخليط دون أن تتحمر في هذه الأثناء نحضر القشطه نضع الحليب السائل ومعه النشا ونذوبه.- نضعه علي النار حتي يغلي غلوه ويصبح مثل المهلبيه انزليها عن النار ثم ضعي القشطة والجبنة وحرك حتي يختلط الخليط وتختفي القشطه والجبنه ثم نتركها تبرد الافضل تحضيرها قبل بدء العمل.- نخرج البايركس ونضع القشطه علي وجهها بالتساوي وابتعدي عن الحواف ثم نضع الخليط الثاني من البسبوسة فوق القشطة.- قومي بادخالها الفرن على حرارة160 تحت الشواية علي نار هادئه حتي تتحمر، اخرجيها من الفرن واسقيها بالقطر واتركيها حتي تبرد قليلا- ادخليها الثلاجه حتي تتجانس وتتماسك البسبوسة والقشطه كل ما طولت مدتها بالثلاجة اعطتكي نتيجة افضل.