غنية بالحديد ..طريقة عمل الكبدة البلدي



طريقة عمل الكبدة البلدي طريقة عمل الكبدة البلدي

تعتبر الكبدة من أهم الأكلات الصحية المفيدة للجسم ، فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يعالج الأنيميا ، كما ان المبدة تحتوي على فيتامين a وفيتامين b12 ، ومصدر رائع للحصول على الاحماض الدهنية .



اليكي طريقة عمل الكبدة البلدي :



مكونات الكبدة البلدي :

نصف كيلو كبدة بقري

4 فصوص ثوم مهروس

2 بصلة مفرومة

فلفل احمر وأخضر شرائح

ملعقة زيت نباتي

2 ملعقة عصير ليمون

ملح و فلفل أسود وكمون

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل الكبدة البلدي :- قومي بتقيطع الكبدة مكعبات متوسطة- ضعي عليها عصير ليمون- في مقلاة عميقة ضعي زيت على النار- ضيفي البصل والثوم حتى تذبل- ضيفي الكبدة واستمري في التقليب- ضيفي الفلفل الاحمر والاخضر- ضيفي الملح والفلفل والكمون- غطي المقلاة واتركيها تنضج على نار هادئة- بعد أن تنضج ضعي الكبدة في طبق وضيفي عليها عصير الليمون