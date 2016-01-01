غنية بالحديد ..طريقة عمل الكبدة البلدي

تعتبر الكبدة من أهم الأكلات الصحية المفيدة للجسم ، فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يعالج الأنيميا ، كما ان المبدة تحتوي على فيتامين a وفيتامين b12 ، ومصدر رائع للحصول على الاحماض الدهنية .
اليكي طريقة عمل الكبدة البلدي :
مكونات الكبدة البلدي :
نصف كيلو كبدة بقري
4 فصوص ثوم مهروس
2 بصلة مفرومة
فلفل احمر وأخضر شرائح
ملعقة زيت نباتي
2 ملعقة عصير ليمون
ملح و فلفل أسود وكمون
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